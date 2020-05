BIC se transforme

(AOF) - BIC a annoncé aujourd'hui cinq chantiers destinés à améliorer sa résilience à court terme dans le contexte de la crise du Covid-19 et à renforcer son plan de transformation "BIC 2022 - Invent the Future" pour accélérer sa croissance à long terme. Primo, le groupe entend maîtriser les dépenses d'exploitation "en investissant ce qu'il faut, où il faut". En 2020, l'impact négatif de la baisse du chiffre d'affaires sur la marge d'exploitation normalisée sera partiellement compensé par 15 à 20 millions d'euros d'économies sur les dépenses d'exploitation. Secondo, Bic va protéger le cash Flow.

Le groupe va ainsi contrôler les investissements industriels et réduire les stocks.

Il prévoit une diminution des stocks d'environ 15 à 30 millions d'euros en 2020 par rapport à fin 2019, la prochaine rentrée scolaire sera déterminante pour atteindre cet objectif.

Les investissements industriels 2020 seront réduits à environ 80 millions d'euros, comparé à 114 millions d'euros en 2019.

Au 10 mai 2020, la position nette de trésorerie reste solide à 127,6 millions d'euros, avant le versement du dividende au titre de 2019.

Tertio, Bic va favoriser l'innovation en se concentrant sur les attentes des consommateurs, les produits durables et les partenariats commerciaux.

Quarto, le groupe prévoit d'adapter les opérations en réduisant la complexité et en favorisant l'efficacité et la rapidité des process.

Le plan "BIC 2022 - Invent the Future" sera renforcé par des économies supplémentaires générées par une plus grande efficacité de la politique d'achats, ce qui permettra d'atteindre 50 millions d'euros d'économies totales annualisées d'ici à la fin de l'année 2022.

Quinto, le groupe promet de stimuler la croissance en tirant parti de nouvelles capacités commerciales et en renforçant les activités existantes à travers une croissance externe ciblée. Son objectif est d'augmenter le chiffre d'affaires du e-commerce d'environ 20% en 2020.

