BIC : se mobilise dans la lutte contre la pandémie

(CercleFinance.com) - BIC s'est lancé dans la production d'équipements de protection pour répondre à la pénurie actuelle face à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Sur plusieurs de ses sites de fabrication dans le monde, l'entreprise fabrique des visières de protection qu'elle donne ensuite aux hôpitaux locaux ou aux gouvernements. Le Groupe a également collaboré avec un consortium de chercheurs, d'ingénieurs, de ' makers ' et de médecins à la production à grande échelle d'un adaptateur pour filtres antiviraux qui se fixe aux masques de snorkelling EasyBreath de Décathlon. BIC a fait des dons de stylos, produits de coloriage, autres instruments d'écriture et rasoirs, d'une valeur totale de 1,3 million d'euros. Pour répondre à la demande d'hôpitaux locaux, les équipes de BIC en France produisent également des structures de support pour des lunettes de sécurité grâce à l'impression 3D.

Valeurs associées BIC Euronext Paris +0.20%