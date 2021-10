Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BIC : s'associe à Avient pour l'éco-conception de rasoirs information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - BIC annonce s'associer à Avient afin de renforcer son engagement en matière d'économie circulaire. Ainsi, les équipes de BIC ont décidé d'utiliser une nouvelle matière recyclée développée par Avient (le 'reSound R') pour le manche du futur rasoir féminin BIC Soleil Click 5, permettant d'intégrer davantage de matériaux recyclés dans ce nouveau rasoir. Formulé pour atteindre 62 % de matière recyclée, ce TPE haute performance permet à BIC de proposer un produit en ligne avec ses ambitions d'améliorer la performance environnementale de ses produits.

Valeurs associées BIC Euronext Paris +0.25%