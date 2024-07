Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bic: résultat net part du groupe de 111,4 ME au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires au 1er semestre 2024 a reculé de 0,5 % à 1 139,4 millions d'euros à taux de change constants en raison de la performance négative de la division Flame for Life, qui a été impactée par un repli plus fort que prévu du marché américain des briquets.



Le chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2024 a reculé de 0,9 % à 617,8 millions d'euros à taux de change constants.



Le résultat financier au 1er semestre 2024 s'est établi à 0,2 million d'euros, à comparer à -5,5 millions d'euros au 1er semestre 2023. Le Résultat net part du Groupe ressort à 111,4 millions d'euros contre 121,6 millions d'euros au 1er semestre 2023.



En 2024, le Groupe attend une croissance basse à un chiffre de son chiffre d'affaires, à taux de change constants. Nous attendons également une légère amélioration de la marge d'exploitation ajustée. La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 220 millions d'euros en 2024.





Valeurs associées BIC 58,00 EUR Euronext Paris +0,69%