Bic : résultat net Part du Groupe 2019 de 176,1 ME

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires 2019 de 1 949,4 millions d'euros, en baisse de 1,9% à base comparable. Le résultat d'exploitation normalisé 2019 ressort à 331,8 millions d'euros et le marge d'exploitation normalisée est de 17,0%. Bic réalise un résultat net Part du Groupe 2019 de 176,1 millions d'euros contre 173,4 millions d'euros en 2018. Le résultat net Part du Groupe par action 2019 (en euros) est de 3,91 euros et le résultat net Part du Groupe par action normalisé 2019 (en euros) est de 5,47 euros. ' Nous prévoyons en 2020 une évolution du chiffre d'affaires à base comparable comprise entre -1,0 % et +1,0 %, avec une croissance comparée à 2019 plus importante au cours du second semestre. La marge d'exploitation normalisée 2020 devrait se situer entre 16,0 % et 17,0 % du chiffre d'affaires, avec un focus maintenu sur la génération de trésorerie ' indique le groupe.

