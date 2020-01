Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : renforce son Comité Exécutif Cercle Finance • 16/01/2020 à 18:42









(CercleFinance.com) - Bic a renforcé son Comité Exécutif en y intégrant de nouvelles compétences. Chester Twigg est nommé Group Commercial Officer. Au sein du Comité Exécutif, Chester Twigg rejoint Sara LaPorta, récemment nommée Chief Strategy and Business Development, et Charles Morgan, Chief Administrative Officer. Charles Morgan est responsable de la mise en place du nouveau Centre de Services Partagés de BIC et des Technologies de l'Information. ' Leur contribution sera déterminante pour pivoter d'une organisation matricielle par catégories vers une organisation globale centrée sur le consommateur ', a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général.

Valeurs associées BIC(SOCIETE) Euronext Paris -0.41%