Cercle Finance • 24/03/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - BIC refranchit en force les 50,5E, confirmant une reprise en 'V' sur 42,86E. Un fois la résistance des 52E retracée, le titre pourrait entamer une seconde vague de hausse en direction de 55,5E.

Valeurs associées BIC(SOCIETE) Euronext Paris +11.92%