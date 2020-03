Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : rachats d'actions suspendus et dividende réduit Cercle Finance • 27/03/2020 à 08:13









(CercleFinance.com) - Face à la progression continue de l'épidémie de Covid-19, Bic annonce que son conseil d'administration a décidé d'ajuster la politique d'allocation du capital pour 2020, avec notamment une suspension du programme de rachat d'actions jusqu'à nouvel ordre. Le fabricant d'articles de papeteries, briquets et rasoirs a aussi décidé de réduire le dividende proposé pour 2019 à 2,45 euros par action, contre 3,45 euros initialement proposé. Le dividende sera voté lors de l'assemblée générale du 20 mai. Bic revendique toutefois une situation financière solide, avec une position nette de trésorerie légèrement supérieure à 170 millions d'euros à la mi-mars, et confirme son accès à la liquidité avec ses partenaires bancaires historiques.

Valeurs associées BIC(SOCIETE) Euronext Paris 0.00%