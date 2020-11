Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : rachat de Rocketbook aux Etats-Unis Cercle Finance • 09/11/2020 à 09:15









(CercleFinance.com) - Bic annonce la signature d'un accord relatif à l'acquisition de 100% de Rocketbook, la première marque américaine de carnets intelligents réutilisables, basée à Boston (Massachusetts), accord subordonné à la réalisation de certaines conditions d'usage. 'Le segment de l'écriture numérique est un marché en pleine expansion et les produits innovants de Rocketbook constituent des opportunités de croissance considérables', explique le groupe français de produits de consommation courante. La transaction sera structurée sur la base d'un paiement initial de 34 millions d'euros (40 millions de dollars), et d'un paiement différé à déterminer sur la base des performances futures de Rocketbook. La finalisation est prévue avant la fin de l'année.

Valeurs associées BIC Euronext Paris +1.79%