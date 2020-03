Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : rachat de 33.217 actions la semaine dernière Cercle Finance • 04/03/2020 à 16:07









(CercleFinance.com) - Le groupe Bic a annoncé hier soir avoir racheté, la semaine dernière, 33.167 de ses propres actions, pour un montant total de plus de 1,8 million d'euros. Le fabricant de briquets et de stylos précise que ces transactions ont été conclues sur la base d'un prix moyen pondéré de 55,2712 euros.

