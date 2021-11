Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : programme de rachat d'actions à impact ESG finalisé information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Bic annonce la finalisation de son programme de rachat d'actions à impact ESG, annoncé en décembre 2020 et débuté en mars 2021, programme réalisé par Exane BNP Paribas, sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 20 mai 2020. Le groupe de papeterie, briquets et rasoirs jetables précise que sur la période du 12 mars au 1er novembre 2021, 717.928 titres ont été rachetés au prix moyen d'acquisition de 54,64 euros, soit un montant total de 39,2 millions d'euros. Une partie de la surperformance entre le prix d'achat et le prix moyen pondéré en fonction du volume sur la période d'exécution, sera allouée au centre de recherche mondial Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, et à la Fondation d'entreprise BIC pour l'Education.

Valeurs associées BIC Euronext Paris +0.49%