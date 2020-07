Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BIC : prend acte d'une décision de la commission européenne Cercle Finance • 24/07/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le Groupe BIC annonce ce vendredi prendre acte de la décision de la Commission Européenne de clore la procédure en manquement initiée en 2012 contre les Pays-Bas, ainsi que les plaintes déposées par le groupe BIC en 2018 contre la France et l'Allemagne pour défaut de surveillance de la sécurité du marché des briquets. 'BIC regrette cette décision qui prive d'effet utile la Directive Relative à la Sécurité Générale des Produits (DSGP). Ces procédures visaient en effet à remédier au fait que deux tiers des modèles de briquets en Europe, dont une très large part importés, ne sont pas conformes aux normes de sécurité en vigueur provoquant ainsi des dizaines de milliers d'accidents graves chaque année dans l'UE. Cette situation illustre le problème, largement reconnu par la Commission elle-même à l'occasion de ses projets de réforme et par d'anciens Commissaires, de l'inefficacité de la surveillance de la sécurité des produits disponibles sur le marché européen, telle que conçue par la DSGP', commente le groupe.

Valeurs associées BIC Euronext Paris -0.12%