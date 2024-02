Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bic: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 13:07









(CercleFinance.com) - L'action Bic lâche 4% sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', malgré un objectif de cours rehaussé de 70 à 74 euros, sur le titre du fournisseur de stylos, briquets et rasoirs jetables.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker explique que 'malgré l'amélioration de la performance opérationnelle à moyen terme grâce au plan Horizon', il prévoit 'un certain nombre de vents contraires à court terme'.





