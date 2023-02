Bic: Oddo confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 15:19

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur Bic avec un objectif de cours inchangé de 73 euros, jugeant que le groupe a publié des résultats 'contrastés' au 4e trimestre.



Au cours des trois derniers mois de l'exercice, Bic fait en effet état d'une croissance soutenue de l'activité, à 526.7 ME , soit +9,1% à base comparable, mais aussi d'un résultat d'exploitation ajusté plus décevant à 43.2 ME, soit 15.8% en-deçà de l'estimation Oddo.



'Nous retenons que l'essentiel de l'écart avec nos estimations au niveau du ROC T4 s'explique par la Papeterie avec un ROC de -8.9 ME alors que nous retenions 2 ME', souligne l'analyste. Dans le même temps, l'activité briquets progressait de +10,9% en comparable, tandis que les rasoirs s'arrogeaient +16,4%...



'Pour 2023, le management indique s'attendre à une progression de l'activité à change constants comprise entre 5% et 7% ce qui est légèrement supérieur à nos attentes (+4.9%) et celles du consensus (4.6%)', rapporte le broker.

'Au final, cette publication ne modifie pas notre perception', conclut-il.