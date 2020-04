BIC : nouvelle structure de reporting

(AOF) - Bic a indiqué que suite à la nouvelle organisation annoncée à l'occasion du plan de transformation de BIC lancé en février 2019, une nouvelle structure de reporting est mise en place à partir de l'année 2020. Ainsi, les coûts non alloués ont été retirés du résultat d'exploitation et du résultat d'exploitation normalisé des catégories et seront présentés séparemment. Ces catégories sont Papeterie, Briquets, Rasoirs, Autre produits et Coûts non alloués.

Les coûts non alloués comprennent les coûts nets [solde des revenus et des coûts] et les autres coûts nets qui ne peuvent pas être attribués aux catégories, notamment les coûts de restructuration, gains ou pertes sur cession d'actifs, etc. Les principaux éléments non alloués seront identifiés et publiés séparément.

Par ailleurs, la répartition du chiffre d'affaires par géographie du groupe sera désormais présentée ainsi : Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique, Asie et Océanie (Inde inclue).

La société ajoute qu'une présentation avec les données 2019 retraitées non auditées (chiffre d'affaires et résultat d'exploitation), ajustées par trimestre et par catégorie est disponible sur le site internet de BIC www.bicworld.com (rubrique Investisseurs/Présentations).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Biens de consommation

Dans un environnement réglementaire de plus en plus étoffé, les groupes communiquent davantage sur leurs actions, notamment l'allégement des emballages. Nivea s'est fixé pour objectif d'intégrer 25% de contenants recyclés dans ses gammes vendues en Europe d'ici à 2025.

Beaucoup de marques proposent désormais des écorecharges. Ces sachets souples sont fabriqués à partir d'un film beaucoup plus fin qu'une paroi de flacon. En moyenne, un sachet de ce type permet d'économiser entre 70 et 80 % de plastique par rapport à un flacon. Toutefois cette recharge n'est pas recyclée, tout comme les tubes et les packagings de maquillage.

Les marques contribuent également au développement de nouvelles technologies de recyclage. Ainsi, L'Oréal a participé à l'augmentation de capital réalisé par Carbios, société française qui développe des procédés enzymatiques pour la biodégradation et le biorecyclage des plastiques. L'Occitane a, elle, conclu un partenariat avec Loop Industries, qui a développé un procédé breveté de recyclage chimique des plastiques.