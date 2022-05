Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic: nouvel objectif de réduction des gaz à effets de serre information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 18:13









(CercleFinance.com) - Bic publie ce soir ses objectifs de réduction de gaz à effets de serre (GES), en ligne avec les objectifs de long terme de l'Accord de Paris.



La société compte ainsi réduire de 50% ses émissions sur le Scope 1 (émissions directes) par rapport à l'année 2019, notamment en utilisant des sources de chaleur alternatives et en adoptant des réfrigérants à faible impact.



Sur le scope 2 (émissions indirectes liées à l'énergie), Bic vise une réduction totale de ses émissions, grâce à un approvisionnement en énergie renouvelable pour toute la consommation d'électricité.



Enfin, toujours par rapport à 2019, Bic s'engage à réduire de 5 % ses émissions de GES de scope 3 (autres émissions indirectes) d'ici à 2030, dont -30 % pour la division Flame for Life.



' Ces objectifs, qui reposent sur notre programme de Développement Durable Writing the Future, Together et sur des années d'innovations à l'origine de produits durables à faible impact environnemental, renforcent davantage la contribution de BIC à un avenir durable pour tous ', a commenté Gonzalve Bich, directeur général de Bic.







Valeurs associées BIC Euronext Paris -1.75%