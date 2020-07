Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : nomination d'un nouveau Conseiller Stratégique Cercle Finance • 06/07/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le groupe Bic annonce ce lundi la nomination, à compter de ce jour, de Jim DiPietro au poste de Conseiller Stratégique de Gonzalve Bich, Directeur Général. Jim DiPietro quitte ses fonctions de Directeur Général Délégué et Directeur Financier. Chad Spooner succède à Jim DiPietro en tant que Directeur Financier et membre du Comité Exécutif

Valeurs associées BIC Euronext Paris +1.13%