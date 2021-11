BIC : Nikos Koumettis proposé au poste d’Administrateur Indépendant

(AOF) - Le Conseil d'Administration de la société BIC, sur recommandation du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, proposera la candidature de Nikos Koumettis au poste d'Administrateur indépendant lors de la prochaine Assemblée Générale de la Société, le 18 mai prochain. Sous réserve de l'approbation des actionnaires, le Conseil entend nommer Nikos Koumettis au poste de Président Non Exécutif Indépendant, succédant à John Glen, actuel Président Non Exécutif Indépendant par intérim du groupe.

Chypriote grec, Nikos Koumettis est Président Europe de Coca-Cola et membre de l'équipe dirigeante du groupe. Il apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des biens de consommation ainsi qu'une connaissance approfondie des sujets de Gouvernance.

Il a été administrateur de Canada Goose de 2011 à 2021, et est membre du Conseil Consultatif International de Canada Goose depuis 2016. Nikos a rejoint Coca-Cola en 2001 et a occupé plusieurs responsabilités opérationnelles en Europe et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Afrique jusqu'en 2020, date à laquelle il a été nommé à son poste actuel. Il a également travaillé dans diverses entreprises internationales reconnues, dont Kraft Jacobs Suchard, Elgeka et Philip Morris. Il est membre du Conseil d'Administration de l'American College of Greece.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La Chine devient le premier consommateur de cosmétiques français

Les exportations du secteur français de la cosmétique ont reculé de 11,8%, à 15,7 milliards d'euros en 2020. La crise sanitaire a désorganisé la production et la logistique de la filière, qui conserve néanmoins sa position de deuxième contributeur au solde positif du commerce extérieur. La France maintient également sa place de leader mondial du secteur (24 % de parts de marché).

Dans un mouvement similaire à celui de l'industrie du luxe , la Chine est devenue le premier marché, devant l'Allemagne et les Etats-Unis. En 2020, les exportations vers ce pays ont bondi de 20,7%, alors qu'elles reculaient de 15% vers les Etats-Unis et de 24% vers l'Allemagne. D'après la Fédération des entreprises de la beauté, la Chine est de loin le premier acheteur de rouge à lèvres français, avec plus d'un rouge à lèvres sur quatre exportés.