BIC modifie son capital et nomme un nouvel administrateur

(AOF) - Le 10 décembre dernier, le conseil d'administration de Bic a décidé de procéder à une modification de son capital et d'annuler des actions. Le leader des articles de papèterie a ainsi réalisé une augmentation de capital par création de 22 520 actions nouvelles consécutive à des levées d'options de souscription réalisées entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2018, ainsi qu'à une réduction du capital par annulation de 478 667 actions. Le capital social de l'entrepris s'élève désormais à 173 933 156,80 euros, divisé en 45 532 240 actions de 3,82 euros de nominal, entièrement libérées.

Le conseil d'administration a également nommé Timothée Bich comme d'administrateur. Il remplace François Bich, démissionnaire, jusqu'à ratification de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 20 mai 2020. Timothée Bich est gérant de portefeuille chez Stone Milliner Asset Management LLP, société de gestion d'actifs basée à Londres, qu'il a rejointe en 2012.

Le conseil d'administration va également proposer à l'Assemblée Générale du 20 mai 2020 la nomination de Jake Schwartz comme administrateur indépendant. Jake Schwartz est Directeur Général et co-fondateur de General Assembly, une société de formation continue dans les métiers et les compétences liés au numérique et aux nouvelles technologies.