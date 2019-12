Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : modification du nombre d'actions Cercle Finance • 12/12/2019 à 07:40









(CercleFinance.com) - Bic annonce que son conseil d'administration a décidé de procéder à une augmentation du capital par création de 22.520 actions nouvelles consécutive à des levées d'options de souscription réalisées entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2018. Compte tenu d'une réduction du capital par annulation de 478.667 actions décidée en même temps, le nombre d'actions composant le capital social du fabricant de stylos, rasoirs et briquets jetables a été ramené à 45.532.240 actions de 3,82 euros de nominal, entièrement libérées.

Valeurs associées BIC(SOCIETE) Euronext Paris +0.56%