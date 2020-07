Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : marge d'exploitation normalisée semestrielle en retrait Cercle Finance • 29/07/2020 à 08:20









(CercleFinance.com) - Bic publie un résultat net part du groupe normalisé de 84 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, contre 108,4 millions l'année dernière, et une marge d'exploitation normalisée en retrait de 3,9 points à 12%. Le chiffre d'affaires du fabricant de papeterie, rasoirs et briquets jetables s'est établi à 775,8 millions d'euros, en baisse de 18,2% à base comparable, avec un impact de la rapide propagation de l'épidémie de Covid-19 estimé entre 11 et 12 points. 'Bien que nous prévoyions une reprise graduelle au cours du second semestre, la visibilité sur les tendances du marché et les performances pour l'ensemble de l'année reste faible', affirme Bic, qui 'continuera à se focaliser sur la génération de cash opérationnel'.

Valeurs associées BIC Euronext Paris +1.88%