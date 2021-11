Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : le titre recule, un broker dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 16:32









(CercleFinance.com) - Bic cède un peu plus de 1% à Paris, pénalisé par une analyse de Oddo qui dégrade son conseil sur le titre, passant de 'surperformance' à 'neutre', et abaisse son objectif de cours à 55,5 euros, contre 72 euros précédemment. Le bureau d'analyses fait remarquer que bien que disposant de nombreux leviers pour alimenter sa croissance, préserver ses marges et assurer une politique de retour à l'actionnaire généreuse, Bic va devoir faire avec la hausse des prix des matières premières et du fret en 2022, des éléments qui 'compliquent l'équation '. La hausse des coûts, évaluée à quelque 100 ME est donc susceptible de freiner l'amélioration de la marge en 2022. 'Notre scénario volontairement prudent intègre une baisse de profitabilité de 100 pb alors que le consensus s'attend toujours à une légère hausse de la profitabilité', note le broker. Oddo indique toutefois que 'des acquisitions sont réalisables afin de soutenir la croissance et se renforcer sur des marchés porteurs (une enveloppe d'environ 100 ME en moyenne par an est évoquée).'

Valeurs associées BIC Euronext Paris -1.49%