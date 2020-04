Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic-Le chiffre d'affaires baisse de 14,1% au T1 Reuters • 23/04/2020 à 07:34









PARIS, 23 avril (Reuters) - Bic BICP.PA a publié jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 14,1% au premier trimestre, à 357 millions d'euros, et estimé que l'épidémie de COVID-19 avait pesé d'environ 2 à 3 points sur la variation de ses revenus sur la période, à base comparable. "De toutes nos catégories, la papeterie a été la plus touchée en raison des fermetures d'écoles dans de nombreux pays", explique le fabricant français d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs dans un communiqué. "Les 'superstores' et les fournituristes de bureau ont également été fortement affectés par le travail à distance. Malgré les effets positifs liés à la constitution de stocks qui a marqué le début de l'épidémie, les ventes de briquets et rasoirs ont ralenti, les consommateurs privilégiant les achats de produits de base", ajoute-t-il. A fin mars 2020, huit usines étaient fermées conformément aux directives des autorités locales, précise le groupe, qui dit tourner à environ 90% de ses capacités totales de production. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées BIC Euronext Paris 0.00%