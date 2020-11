Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : lancement d'un nouveau plan stratégique Cercle Finance • 10/11/2020 à 07:43









(CercleFinance.com) - Bic dévoile ce jour 'Horizon', son nouveau plan stratégique destiné à stimuler la croissance et à assurer une rémunération solide des actionnaires, dans la continuité de son plan de transformation 'Bic 2022-Invent the Future'. Ce plan vise notamment à accélérer vers une trajectoire de croissance annuelle du chiffre d'affaires d'environ 5%, au moins 200 millions d'euros de génération de flux nets de trésorerie par an jusqu'en 2022 et des objectifs de développement durable. En termes d'allocation du Capital, le groupe de produits de consommation courante prévoit des investissements dans les activités pour soutenir la croissance organique, des acquisitions ciblées et une 'solide rémunération des actionnaires'.

Valeurs associées BIC Euronext Paris +2.97%