Bic: la famille Bich diminue sa détention de droits de vote

(CercleFinance.com) - Le groupe familial Bich, composé de la société MBD et de personnes physiques membres de la famille Bich, a déclaré avoir diminué sa détention en droits de vote de la société Bic par suite de la mise au porteur, le 13 juin 2024, de 2,3 millions d'actions Société Bic par la société MBD perdant autant de droits de vote double, et détenir, au 30 juin 2024, 47,30% du capital et 61,97% des droits de vote de cette société.





Valeurs associées BIC 55,50 EUR Euronext Paris -0,72%