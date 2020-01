Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : la famille Bich détient 45,4% du capital Cercle Finance • 27/01/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le groupe familial Bich a informé l'AMF qu'il détenait, au 31 décembre 2019, 20.672.829 actions Bic représentant 45,40% du capital et 61,31% des droits de vote de cette société. Au 30 avril 2019, il pointait à 44,82% du capital et 60,96% des droits de vote

Valeurs associées BIC(SOCIETE) Euronext Paris +0.25%