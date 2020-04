BIC : l'AGM des actionnaires se tiendra le 20 mai à huis clos

(AOF) - Bic a annoncé que dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement français pour limiter la propagation du virus, l'assemblée générale mixte des actionnaires de se tiendra le 20 mai 2020 à 16h00, à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires.

Elle sera retransmise en direct en audio conférence ; une rediffusion sera disponible sur le site internet de la société. La présentation et le transcript seront mis à la disposition des actionnaires via le lien suivant: https://www.bicworld.com/fr/investisseurs/actionnaires.

Bic encourage les actionnaires à voter par correspondance, en retournant le formulaire de vote à la banque centralisatrice Société Générale Securities Services au plus tard le 15 mai 2020 ou par internet sur la plateforme Votaccess jusqu'au 19 mai à 15 heures.

Préalablement à l'Assemblée Générale, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions en envoyant, au plus tard le 14 mai 2020, un courriel à l'adresse suivante: investors.info@bicworld.com. Les réponses seront apportées pendant l'Assemblée Générale, puis publiées sur le site Internet du Groupe avec le compte-rendu.

L'avis de convocation a été publié ce jour au BALO. Les documents et informations seront disponibles sur le site internet du Groupe avant l'Assemblée Générale via le lien suivant: https://www.bicworld.com/fr/investisseurs/actionnaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Biens de consommation

Dans un environnement réglementaire de plus en plus étoffé, les groupes communiquent davantage sur leurs actions, notamment l'allégement des emballages. Nivea s'est fixé pour objectif d'intégrer 25% de contenants recyclés dans ses gammes vendues en Europe d'ici à 2025.

Beaucoup de marques proposent désormais des écorecharges. Ces sachets souples sont fabriqués à partir d'un film beaucoup plus fin qu'une paroi de flacon. En moyenne, un sachet de ce type permet d'économiser entre 70 et 80 % de plastique par rapport à un flacon. Toutefois cette recharge n'est pas recyclée, tout comme les tubes et les packagings de maquillage.

Les marques contribuent également au développement de nouvelles technologies de recyclage. Ainsi, L'Oréal a participé à l'augmentation de capital réalisé par Carbios, société française qui développe des procédés enzymatiques pour la biodégradation et le biorecyclage des plastiques. L'Occitane a, elle, conclu un partenariat avec Loop Industries, qui a développé un procédé breveté de recyclage chimique des plastiques.