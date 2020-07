BIC : Jim DiPietro devient conseiller stratégique de Gonzalve Bich

(AOF) - BIC a annoncé la nomination, à compter de lundi 6 juillet, de Jim DiPietro au poste de conseiller stratégique de Gonzalve Bich, directeur général de la société. Jim DiPietro quitte ses fonctions de directeur général délégué et directeur financier. En conséquence, Chad Spooner succède à Jim DiPietro en tant que directeur financier et membre du comité éxécutif. Chad Sponer était précédemment directeur financier de Slingshot Health, une start-up spécialisée dans les technologies de la santé.

Il a débuté sa carrière chez General Electric, où il a occupé différents postes de management en audit et en planification financière avant de devenir responsable financier chez GE Energy. Chad Spooner a été également directeur financier de Raffaela Apparel (une des sociétés du portefeuille de Cerberus Capital Management) et a occupé des postes de direction en finance opérationnelle chez Tenex Capital Management, une société de capital-investissement dont il était l'un des fondateurs.

