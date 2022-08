Bic: hausse de 35% du BPA ajusté au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 17:55

(CercleFinance.com) - Bic publie un chiffre d'affaires de 1127 ME au titre du 1er semestre, un chiffre en hausse de 15,5% à taux de change constants par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.



Sur l'ensemble du semestre, le résultat net part du groupe par action ajusté s'établit à 3,39 euros, contre 2,51 euros douze mois plus tôt, soit une hausse de 35%.



Au 2e trimestre, le CA ressort à 611 ME (+11,6% à change constants), pour un résultat net part du groupe par action ajusté de 1,78 euro, contre 1,55 euro au 2e trimestre 2021.



'Les bons résultats du premier semestre et notre capacité à résister aux vents contraires témoignent de la réussite de nos équipes à travers le monde. Nous avons atteint des parts de marché records dans la plupart des régions et enregistré une croissance à deux chiffres duchiffre d'affaires dans nos trois divisions',a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général.



Dans ce contexte, Bic révise à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2022 et anticipe une croissance du chiffre d'affairescompriseentre 10%et 12% à taux de change constants(précédemment 7%-9%), tiréepar une croissance des volumes et un impact prixfavorable.