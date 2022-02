Bic: hausse de 21,2% du BPA ajusté en 2021 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 18:11

(CercleFinance.com) - Bic publie un chiffre d'affaires de 436,8 ME au titre du 4e trimestre 2021, en progression de4,1% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe annonce un résultat net part du groupe par action ajusté de 0,48 euro, contre 0,57 euro un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, Bic enregistre un chiffre d'affaires de 1831,9 ME en progression de 15,9% à taux de change constants par rapport à 2020. Le résultat d'exploitation ajusté 2021 ressort à 279,8 ME, en croissance de 22,1% par rapport à 2020.



Le résultat net annuel s'établit à 314,2 ME, soit un résultat net part du groupe par action ajusté de 4,29 euros, contre 3,54 euros en 2020, en hausse de 21,2%.



Pour l'exercice 2022, Bic anticipe une croissance du chiffre d'affairescomprise entre+7% et +9%. La génération de flux de trésorerie disponible de l'exercice 2022devrait être supérieure à 200 millions d'euros, ajoute le groupe.