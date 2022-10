Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BIC : gros 'gap' sous 63,85E, comble celui des 57,85E information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 09:11









(CercleFinance.com) - BIC ouvre un gros 'gap' sous 63,85E, chute de -12% et comble celui des 57,85E: le titre enfonce le support oblique des 58,5E, ce qui est une indication baissière majeure.

La chute qui se prolonge vers 56,5E pourrait déboucher très rapidement sur le test des 55,5E, le plancher du 1er, 9 et 15 septembre, puis celui des 54,15E du 1er août





Valeurs associées BIC Euronext Paris -11.59%