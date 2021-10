Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BIC : Goldman Sachs s'allège, le cours chute de -8% information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 16:58









(CercleFinance.com) -Goldman Sachs s'allège de 2,2Mns de titres, le cours de BIC chute de -8% jusque vers 46,6E, laissant apparaître un 'gap' béant sous 50,9E. BIC efface ainsi tous ses gains depuis le 26 février dernier et pourrait bien glisser au contact des 46E, puis retracer 45,6E, son plancher du 17 février.

Valeurs associées BIC Euronext Paris -6.02%