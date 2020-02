Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BIC : 'gap' sous 65E, décroche vers 60E Cercle Finance • 12/02/2020 à 10:15









(CercleFinance.com) - Les bénéfices de BIC déçoivent, le titre ouvre un 'gap' sous 65E et décroche vers 60E, effaçant d'un coup tous ses gains depuis le 23 janvier. BIC se rapproche rapidement du plancher annuel des 59,5E du 21 janvier, support renforcé par le palier des 59E testé le 24 septembre dernier.

Valeurs associées BIC(SOCIETE) Euronext Paris -8.92%