Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BIC : 'gap' au-dessus de 60,35E, gagne +7%, refranchit 64E information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 10:35









(CercleFinance.com) - BIC bondit de +7% et refranchit 64E: le titre pulvérise la résistance des 60,7E du 17 août via un 'gap' d'évasion au-dessus de 60,35E et teste 64,5E, une résistance majeure datant du 19/05/2021.

La résistance suivante est proche puisqu'il s'agit des 67E qui remonte au 11/11/2019... ensuite la voie serait libre vers 73,35E, ex-support du 8/10/2018





Valeurs associées BIC Euronext Paris +6.48%