Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : futur président non exécutif du conseil proposé information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 08:37









(CercleFinance.com) - Bic indique que son conseil d'administration, sur recommandation du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, proposera la candidature de Nikos Koumettis au poste d'administrateur indépendant lors de l'assemblée générale du 18 mai 2022. Sous réserve de l'approbation des actionnaires, le conseil entend nommer Nikos Koumettis au poste de président non exécutif indépendant, succédant à John Glen, qui exerce actuellement cette fonction par intérim. Chypriote grec, Nikos Koumettis est président Europe de Coca-Cola. Il apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des biens de consommation ainsi qu'une connaissance approfondie des sujets de gouvernance.

Valeurs associées BIC Euronext Paris -0.21%