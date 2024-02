Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BIC : fuse à la hausse vers 69E information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 13:35









(CercleFinance.com) -Les investisseurs saluent les résultats de BIC qui fuse à la hausse vers 69E : le titre pulvérise la résistance des 65,5E via un 'gap' au-dessus de 63,45E et retrace à 1% près ses sommets de mi-octobre 2022 et mi-juillet 2019 (70,4/70,5E).

Le prochain objectif serait 73E, l'ex-plancher du 8 octobre 2018.





Valeurs associées BIC Euronext Paris +9.52%