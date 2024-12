Bic, Eurazeo, Scor, Sopra Steria...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Bic

Le conseil d'administration de Bic et Gonzalve Bich annoncent un processus de transition portant sur l'achèvement des mandats de ce dernier, et qui vise à nommer un nouveau directeur général d'ici au 30 septembre 2025. Gonzalve Bich continuera à assumer ses fonctions de directeur général et d'administrateur jusqu'à son départ, après quoi il assistera le groupe en tant que senior advisor. Le conseil d'administration a décidé de créer un comité de succession dont fera partie Gonzalve Bich.

Eurazeo

Eurazeo, à travers sa stratégie Mid-large buyout, est entré en discussions exclusives avec un consortium mené par La financière de Blacailloux (Fiblac), holding de la famille Chamoin, en vue de la cession d'Albingia, acteur de référence en France dans l'assurance de risques d'entreprises. Fiblac mène un consortium également composé des équipes de management, de Krefeld, family office des familles Hermès, et de Fairfax Financial Holdings, société canadienne spécialisée dans l'assurance et réassurance.

Figeac Aéro

L'amélioration de la performance opérationnelle de Figeac Aéro se poursuit sur le premier semestre 2024/2025. Sur cette période, l'EBITDA courant ressort à 25,8 millions d'euros, en progression de 30% par rapport au premier semestre 2023/24, soit un rythme près de trois fois plus rapide que la croissance du chiffre d'affaires. Cela se traduit par une marge d'Ebitda courant en hausse de 190 points de base à 12,9%, contre 11% il y a un an. Le résultat opérationnel courant est positif à 4,9 millions d'euros, contre une perte de 3,9 millions d'euros au semestre précédent.

Graines Voltz

Le chiffre d'affaires consolidé de Graines Voltz pour l'exercice 2023/2024 s'établit à 134,4 millions d'euros contre 133 millions d'euros pour l'exercice précédent, soit une progression de 1%. Le taux de marge brute consolidé sur cet exercice s'établit à 53,2% contre 52,2% pour l'exercice précédent, soit une progression de 1 point. La France représente 65% du chiffre d'affaires, les ventes sont en progression de 1,6% et s'élèvent à 87,9 millions d'euros. L'Europe représente 30% du chiffre d'affaires, les ventes sont en progression de 3,9% et s'élèvent à 39,7 millions d'euros.

Innelec

Innelec a enregistré au premier semestre, clos fin septembre une perte nette de 3 millions d'euros contre une perte nette de 0,17 million d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions affiche une perte de 1,3 million d'euros, à comparer avec un bénéfice de 1,38 million d'euros au premier semestre de l'exercice précédent. Innelec précise que le niveau de charges de personnels augmente ponctuellement de 0,4 million d'euros en raison des coûts de mise en oeuvre du plan de licenciement, entièrement comptabilisés sur la période.

Lacroix

Lacroix annonce être entré en négociations exclusives avec le groupe spécialiste de la mobilité Swarco en vue de la cession de son segment City-Mobilité. Ces discussions font suite à la communication du 22 mai 2024 annonçant le projet de cession de ce segment dans le cadre d'une nouvelle organisation pour Lacroix. L'objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération au premier trimestre 2025, un calendrier tenant compte du processus d'information-consultation des représentants du personnel.

Nexans

Nexans informe que l'Autorité de la Concurrence italienne (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) a effectué hier une visite inopinée sur le site de la filiale italienne La Triveneta Cavi, à Brendola en Italie. "Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une enquête portant sur un présumé accord anticoncurrentiel entre les fabricants de câbles en cuivre, sur le marché italien des câbles en cuivre basse tension", a expliqué le spécialiste du câble dans un court communiqué.

Scor

Scor SE annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur l'ensemble de ses titres obligataires super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réinitialisable d'un montant nominal de 250 millions d'euros émis le 1er octobre 2014 (éligibles au capital réglementaire de niveau 1 - Restricted Tier 1 - et bénéficiant des mesures transitoires pour la hiérarchisation des passifs subordonnés jusqu'à fin décembre 2025), avec une date de premier remboursement anticipé le 1er octobre 2025 (dont 250 millions d'euros sont actuellement en circulation).

Lors de sa Journée Investisseurs 2024, à Londres, Scor présente sa nouvelle stratégie L&H et met à jour son plan stratégique Forward 2026. Ce plan a été approuvé par le conseil d'administration du groupe le 11 décembre 2024. Scor confirme les deux objectifs d'égale importance de Forward 2026 pour la durée restante du plan : un taux de croissance de la valeur économique du groupe de 9 % par an, à hypothèses économiques constantes et un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%.

Sopra Steria

En amont de sa journée investisseurs ce jeudi, Sopra Steria a fait part des ses perspectives à horizon 2028. Le groupe de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels envisage de dépasser 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires grâce à une croissance organique comprise entre 2% et 5 % par an post 2025 et à une politique de croissance externe générant environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires acquis entre 2024 et 2028. La croissance totale moyenne visée est de l'ordre de 6 % par an.

Vallourec

Vallourec annonce la nomination d'Annelise Le Gall en tant que nouvelle administratrice représentant les salariés au conseil d'administration. Celui-ci prend acte de cette nomination pour un mandat de quatre ans et comprend désormais deux administrateurs représentant les salariés : Annelise Le Gall et Patrick Poulin. Chez Vallourec depuis 17 ans, Annelise Le Gall a occupé des postes variés au sein du groupe. Elle est aujourd'hui responsable du développement commercial de la solution de Fabrication Additive de Vallourec (WAAM).