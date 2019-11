Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BIC : en repli, à contre-courant, retombe sous les 65E Cercle Finance • 12/11/2019 à 17:42









(CercleFinance.com) - Ce mardi 12 novembre se traduit par une hausse 'rouleau compresseur' sur un large front, mais BIC s'inscrit en repli, à contre-courant et retombe sous les 65E, après un double échec sous les 68E. Le titre retrouvera du soutien au niveau d'un support oblique qui gravite vers 62E, le palier de soutien suivant se situe vers 61,75E (-10% depuis le récent sommet).

Valeurs associées BIC(SOCIETE) Euronext Paris -3.07%