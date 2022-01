Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BIC : efface la résistance des 47,7E information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 10:30









(CercleFinance.com) - BIC efface la résistance des 47,7E, ce qui devrait déboucher sur l'accélération du rebond amorcé sur 45,463E le 30/11.

Le titre devrait pouvoir progresser au contact des 50,65E, la résistance du 27/10 au 10/11/2021





Valeurs associées BIC Euronext Paris +2.96%