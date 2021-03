Bic : devrait nommer un président non-exécutif par intérim

(CercleFinance.com) - Bic annonce aujourd'hui que le recrutement d'un nouveau Président non Exécutif indépendant reste en cours, mais ne pourra être finalisé avant l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2021.

En février, Bic avait annoncé que Pierre Vareille, Président non Exécutif du Conseil d'Administration, ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat d'Administrateur.

Le Conseil d'Administration proposera donc aux actionnaires de renouveler le mandat d'Administrateur de John Glen lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, et entend le nommer Président non Exécutif par intérim. Le mandat de John Glen en tant qu'administrateur sera effectif pour une période d'un an.

Le Conseil d'Administration a par ailleurs prévu de nommer Elizabeth Bastoni Administrateur Indépendant Référent dans l'intérim.

John Glen est Administrateur non Exécutif de BIC depuis décembre 2008 et présidait le Comité d'Audit jusqu'en décembre 2020.

Elizabeth Bastoni a rejoint BIC en tant qu'Administrateur Indépendant non Exécutif en mai 2013. Elle préside le Comité des Rémunérations et le Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE.