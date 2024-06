Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BIC : dévisse de -20% vers 50,6E information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - BIC dévisse de -20% vers 50,6E après l'abaissement de ses objectifs de chiffre d'affaires, le titre venant menacer le support majeur des 51,6 du 7 juillet 2023, après avoir effacé tous ses gains depuis fin avril 2022.

BIC a été tout proche de refermer le 'gap' des 48,96E du 25 avril 2022.







Valeurs associées BIC 56,10 EUR Euronext Paris -10,67%