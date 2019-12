Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : deux nominations au conseil d'administration Cercle Finance • 12/12/2019 à 07:20









(CercleFinance.com) - Bic annonce que son conseil d'administration a coopté Timothée Bich en qualité d'administrateur, en remplacement de François Bich, démissionnaire, jusqu'à ratification de l'assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2020. Le fabricant de stylos, rasoirs et briquets jetables précise que Timothée Bich est gérant de portefeuille chez Stone Milliner Asset Management LLP, société de gestion d'actifs basée à Londres, qu'il a rejointe en 2012. Le conseil d'administration a également décidé de soumettre à l'AG la nomination de Jake Schwartz, le directeur général et co-fondateur de la société General Assembly, en qualité d'administrateur indépendant.

Valeurs associées BIC(SOCIETE) Euronext Paris -1.60%