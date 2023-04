Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BIC : décroche de plus de 6%, vers 53,5E information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 09:08









(CercleFinance.com) - BIC décroche ('gap' sous 56,85E) de plus de 6%, vers 53,5E, un repli qui sanctionne une chute de 26% du bénéfice net par action à 1,17E (contre 1,6E au T1 2022).

La franche cassure du plancher des 56,35E préfigure une correction vers 51,55E (plancher du 20/06/2022).





