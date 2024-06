Bic, Danone, Vallourec... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Alstom

Alstom annonce la signature d'un contrat de 323 millions d'euros avec l'Italien Polo Logistica FS pour la fourniture de 70 locomotives Traxx Universal. Le contrat comprend 12 ans de maintenance complète et une option pour 30 locomotives supplémentaires, les premières livraisons devant débuter en 2025. Les locomotives seront fabriquées en Italie sur le site Alstom de Vado Ligure, et les services de maintenance assurés dans tout le pays.

Bic

L'environnement macroéconomique difficile conduit le groupe Bic à actualiser ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2024. L'entreprise s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires basse à un chiffre, à taux de change constants hors Argentine (contre une croissance initialement comprise entre +5 % et +7 %). Les perspectives concernant la marge et les flux nets de trésorerie disponible restent inchangées : il attend une légère amélioration de la marge d'exploitation ajustée.

Danone

Danone organise ce jour un Capital Market Event pour partager son ambition stratégique à moyen terme et son plan de création de valeur pour la période 2025-2028. Engagé dans un modèle de création de valeur à long terme avec l'ambition de proposer des rendements attractifs, Danone prévoit, pour la période 2025-2028, une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

écomiam

écomiam a annoncé le lancement d'une levée de fonds d'environ 5 millions d'euros pour accélérer sa " recovery " et engager un nouveau cycle de croissance rentable. Le prix par action a été fixé à 2,70 euros, soit une décote de 3,6% par rapport au cours moyen pondéré des 5 dernières séances précédant le 19 juin 2024. L'offre globale comprend une offre réservée à une catégorie de bénéficiaires ainsi qu'une offre au public à destination des investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid.

Eurazeo

Eurazeo, via son fonds Smart City, et EIC Fund accompagnent Materrup dans sa levée de fonds de 26 millions d'euros (29 millions de dollars), avec la participation des investisseurs historiques, UI investissement, Aquiti, IRDI et Argiduna Capital. Dans un contexte de décarbonation de l'industrie cimentière et du secteur de la construction, via cette levée de fonds, Materrup accompagnera le déploiement de la technologie CCC de ciment circulaire et bas carbone à base d'argile non calcinée et accélérera le déploiement de ses unités de production sur le territoire français et en Europe.

GenSight Biologics

Dans le cadre de ses deux récentes augmentations de capital en février 2024 et mai 2024, la société biopharmaceutique GenSight Biologics a entamé des discussions avec ses créanciers. À la suite de ces discussions, la société et ses créanciers ont renégocié les termes et conditions de certaines obligations financières. La société et ses banques créancières (BNP Paribas, CIC et Bpifrance) ont précédemment accepté, sous certaines conditions, de suspendre le paiement du principal des prêts.

Hoffmann Green

Hoffmann Green, spécialiste du secteur de la construction, annonce la signature d'un partenariat commercial avec le groupe Polylogis, acteur global de l'habitat ainsi qu'avec sa filiale LogiOuest, l'un des bailleurs sociaux les plus actifs de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Opérateur global de l'habitat, le Groupe Polylogis est présent à travers ses filiales dans près de 500 communes au sein de 6 régions (Île-de-France, Normandie, Centre-Val-de-Loire, Pays de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie) et gère un patrimoine de 146000 logements.

Lacroix

Lacroix, spécialiste des équipements et des technologies connectés, précise dans un communiqué le déploiement de sa stratégie d'impact positif en accélérant le développement de son activité Environment à l'international. À travers cette activité, qui fournit à 100% des équipements et des solutions contribuant à la transition écologique, "le groupe couvre des marchés porteurs, en progression soutenue partout dans le monde".

Vallourec

Vallourec a signé avec la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi une prolongation de deux années supplémentaires du contrat de 2019 d'un montant initial de près de 900 millions de dollars. Cette prolongation prendra effet en janvier 2025 et durera jusqu'en janvier 2027. Vallourec continuera de fournir sa gamme complète de tubes et connexions pour applications conventionnelles et complexes dans les gisements de pétrole et de gaz onshore et offshore.