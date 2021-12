Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : comité exécutif renforcé, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 09:48









(CercleFinance.com) - Bic a annoncé lundi avoir renforcé son comité exécutif en intégrant de nouvelles compétences, une mesure destinée à accélérer la mise en oeuvre de son plan stratégique. Le fabricant d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs dit avoir nommé Elizabeth Maul au poste de 'Group Insights, Innovation & Sustainability Officer', des fonctions qui englobent l'innovation et le développement durable. Elle succède à ce poste à Thomas Brette, nommé 'Group Partnerships & New Business Officer', un rôle nouvellement créé qui vise le développement de nouveaux modèles d'affaires et de partenariats devant permettre de renforcer les opportunités de croissance à long terme. Parallèlement, Gary Horsfield a été nommé 'Group Supply Chain Officer', en charge des activités de production des activités papeterie et rasoirs et responsable des achats pour le groupe. Pour mémoire, Bic a lancé l'an dernier le plan 'Horizon', un programme stratégique visant à stimuler une croissance durable à long terme et à assurer une rémunération solide des actionnaires. Cette initiative est également censée se centrer sur les besoins des consommateurs et les exigences en matière de développement durable. En comptant le directeur général Gonzalve Bich, le comité exécutif du groupe est désormais composé de 10 cadres dirigeants. Après ces annonces, le titre Bic s'inscrivait en hausse de plus de 1,5% lundi matin à la Bourse de Paris, à comparer avec une hausse de 0,5% pour l'indice SBF 120.

Valeurs associées BIC Euronext Paris +1.27%