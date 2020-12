BIC cède Pimaco, son activité d'étiquettes adhésives au Brésil

(AOF) - Bic a signé un accord de cession de Pimaco, son activité d'étiquettes adhésives au Brésil, à Grupo CCRR pour un montant de 40 millions de Real brésiliens (environ 6,5 millions d'euros). Le groupe a indiqué que cette cession était cohérente avec la stratégie de rotation du portefeuille du groupe, et la priorité accordée aux activités grand public à croissance rapide, telles que la créativité ("Creative Expression") et l'écriture digitale.

L'acquisition du premier fabricant et distributeur brésilien d'étiquettes adhésives renforcera la position de CCRR dans le domaine des papiers et films autocollants dans ce pays et dans l'ensemble de l'Amérique latine et viendra compléter un portefeuille déjà solide.

Dans un environnement réglementaire de plus en plus étoffé, les groupes communiquent davantage sur leurs actions, notamment l'allégement des emballages. Nivea s'est fixé pour objectif d'intégrer 25% de contenants recyclés dans ses gammes vendues en Europe d'ici à 2025.

Beaucoup de marques proposent désormais des écorecharges. Ces sachets souples sont fabriqués à partir d'un film beaucoup plus fin qu'une paroi de flacon. En moyenne, un sachet de ce type permet d'économiser entre 70 et 80 % de plastique par rapport à un flacon. Toutefois cette recharge n'est pas recyclée, tout comme les tubes et les packagings de maquillage.

Les marques contribuent également au développement de nouvelles technologies de recyclage. Ainsi, L'Oréal a participé à l'augmentation de capital réalisé par Carbios, société française qui développe des procédés enzymatiques pour la biodégradation et le biorecyclage des plastiques. L'Occitane a, elle, conclu un partenariat avec Loop Industries, qui a développé un procédé breveté de recyclage chimique des plastiques.