Bic: BPA ajusté plus que doublé au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Bic publie un chiffre d'affaires de 526,1 ME au titre du 4e trimestre, stable en données publiées (-0,1%) et en hausse de 2,4% à base comparable, par rapport au 4e trimestre de l'exercice précédent.



La marge d'exploitation ajustée ressort à 13,8%, contre 8,2% un an plus tôt à la même période.



De son côté, le résultat net part du groupe par action ajusté a plus que doublé, passant de 0,57 euro à 1,23 euro au 4e trimestre.



Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires ressort à 2263 ME, soit +1,3% en publié et +3,5% à base comparable par rapport à 2022, avec une marge d'exploitation ajusté qui passe de 14% en 2022 à 14,7% en 2023.



Le résultat net part du groupe ajusté par action ressort à 5,7 euros en 2023, contre 5,12 euros un an plus tôt.



Pour 2024, Bic table sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +5% et +7% à taux de change constantsgrâce à l'effet des volumes, du prix et du mix. 'En2024, nous attendons une légère amélioration de lamarge d'exploitation ajustée, grâce à un effet de levier positif sur les coûts d'exploitation', indique le groupe.



Bic en profite pour confirmer ses objectifs 2025, à savoir un CA en croissance annuelle de 5-7% à taux de change constants et une marge d'exploitation ajustéeavec une amélioration d'environ 150points de base par rapport au niveau de 14,0% enregistré en2022.





