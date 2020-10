Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : baisse de 41% du résultat net à neuf mois Cercle Finance • 28/10/2020 à 08:47









(CercleFinance.com) - Bic publie au titre des neuf premiers mois de 2020 un résultat net part du groupe en baisse de 41% à 90,1 millions d'euros, soit deux euros par action, ainsi qu'une marge d'exploitation normalisée en retrait de 2,1 points à 14,6%. Le chiffre d'affaires du fabricant de papeterie, briquets et rasoirs jetables s'est établi à 1.217,8 millions d'euros, en baisse de 13,2% à base comparable, l'impact total de la pandémie de Covid-19 se situant entre 10 et 11 points à base comparable. Dans un contexte de marché difficile, Bic vise désormais une réduction des dépenses d'exploitation supérieure à 20 millions d'euros en 2020, avec une marge d'exploitation normalisée supérieure à 13,5% pour l'ensemble de l'exercice.

Valeurs associées BIC Euronext Paris -2.33%