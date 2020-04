Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 16/04/2020 à 07:26









(CercleFinance.com) - Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, Bic annonce que son assemblée générale mixte des actionnaires se tiendra le 20 mai à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires, et sera retransmise en direct en audio conférence. Le groupe encourage les actionnaires à voter par correspondance, en retournant le formulaire de vote à Société Générale Securities Services au plus tard le 15 mai ou par internet sur la plateforme Votaccess jusqu'au 19 mai à 15 heures.

