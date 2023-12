Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Bic indique que son conseil d'administration a décidé une réduction du capital par annulation de 1.681.537 actions (soit 3,8% du capital social) correspondant aux actions rachetées dans le cadre du programme mis en oeuvre de mai 2022 à mai 2023.



L'annulation de ces actions auto-détenues aura lieu ce 15 décembre. À la suite de cette opération, le capital social du fabricant de stylos, rasoirs et briquets jetables sera composé de 42.270.689 actions.



Société MBD et le concert familial Bich ont en conséquence franchi différents seuils du capital et des droits de vote, et ont à ce titre sollicité et obtenu une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique obligatoire sur la société.





